Amok-Alarm an Schule in Bonn - Polizei findet nichts Verdächtiges

Schule in Bonn: Amok-Alarm über Lautsprecher

Nach bisherigen Ermittlungen zum Fall in Bonn hatte am Vormittag eine automatisierte Lautsprecher-Durchsage in der Schule auf einen Amok-Alarm hingewiesen. Daraufhin fuhr ein Großaufgebot der Polizei zum Einsatzort, der Gesamtschule "Bonns Fünfte" im Ortsteil Kessenich.

Polizei-Einsatz rund um die Schule in Bonn.

Die Schüler, die sich in ihren Klassenräumen eingeschlossen hatten, konnten das Gebäude nach dem Abschluss der Durchsuchung verlassen. Wie es zur Alarm-Auslösung kam, war zunächst nicht bekannt.

Festnahme nach Amok-Alarm in Arnsberg-Neheim

In Arnsberg-Neheim im Sauerland kam es im Gegensatz zum Fall in Bonn tatsächlich zu einer Bedrohung. Ein 17-jähriger Schüler drohte in seiner Schule mit einer scharfen Softair-Waffe. Daraufhin wurde er vom Unterricht suspendiert.

Dann kündigte der Schüler eine Amoktat mit einer richtigen Schusswaffe an. Lehrer und Schüler verbarrikadierten sich daraufhin in den Klassenzimmern. Die Polizei konnte den 17-Jährigen schließlich in der Neheimer Innenstadt antreffen und nahm ihn vorläufig fest.

