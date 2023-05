Kann veganes Mensaessen überzeugen?

Das Geschirr rappelt laut in den tiefen Metallschalen, während die Studierenden versuchen es mit einer Hand herauszufischen und mit der anderen Hand das schlammbraune Tablett zu balancieren. Der Eingangsbereich der Mensa ist voll, lange Schlangen reichen bis vor die Tür. Die Luft hier ist warm, es riecht nach gebackenem Käse, warmer Tomatensauce und Kräutern.

Regelmäßig lösen sich Einzelne aus der Schlange um das zu sehen, was man auf dem Speiseplan für diese Woche nur lesen konnte: Wie sieht denn dieses Soja-Gulasch aus? Wie groß ist die Portion Cannelloni? Zurück in der Schlange werden dann die Beobachtungen diskutiert. Direkt gegenüber des Eingangs gibt es Blattspinatauflauf. Hier ist kaum was los. Hinter der Theke steht eine Mitarbeiterin der Mensa, sie trägt eine rote Schürze, blaue Gummihandschuhe und eine schwarze Haube über ihren Haaren.

Vegane Bockwurst verunsichert

Cannelloni mit Gersten-Urkorn und Bohnengemüse

Großzügig schöpft sie den Auflauf in die tiefe Schüssel. „ Wollen Sie auch eine Bockwurst dazu? “, fragt sie den jungen Studenten. „ Ist aber vegan “ fügt sie hinzu – was die fleischfarbenen wurstähnlichen Objekte in der Warmhalteschale in ein völlig neues Licht rückt. Der junge Student wirkt verunsichert, stimmt dann aber mit einem knappen Nicken zu. Hinter ihm in der Schlange steht eine Mitarbeiterin der Uni. Dass es nur noch vegane und vegetarische Gerichte gibt, findet sie nicht gut. „ Ich will die Wahl haben “, sagt sie, „ auch mal was nicht veganes essen dürfen “.

„ Für mich ist das ein Träumchen “

Ganz anders ist die Stimmung bei Amelie und Johanna, die sich im Speisesaal unter einem provisorischen Zeltdach am Ende eines langen Tisches gegenübersitzen. Amelie isst das Soja-Gulasch, Johanna hat sich für Cannelloni mit Gersten-Urkorn und Bohnengemüse entschieden, „ Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten “ sagt sie und lacht.

Amelie, Politikstudentin und Johanna, Lehramststudentin

Die beiden haben sich heute genau wegen des neuen Essensangebots hier verabredet. „ Für mich ist es ein Träumchen “, sagt Amelie euphorisch, „ vorher konnte ich als Veganerin hier oft gar nichts essen. “ Denn während der Aktionswochen gibt es jetzt täglich auch vegane Speisen, also ganz ohne tierische Produkte. Der Gedanke des Studierendenwerks hinter der Initiative: Durch den Monat und das vielseitige Angebot könnten alle die pflanzlich basierte Ernährungsweise einfach mal ausprobieren.

Verbraucherschutzministerin kommt zum Probieren

Fleischfreie Wochen in der Mensa der Uni Bonn

Ganz in diesem Sinne findet heute ein offizielles Probeessen mit Politik und Presse statt - direkt neben dem Eingang zum Speisesaal. Silke Gorißen, NRW-Verbraucherschutzminsterin ist da und probiert. Später wird sie sagen, dass es ihr geschmeckt hat. Ihr Ministerium fördert das Projekt „Nachhaltige Ernährung im Studienalltag“, das den Prozess der Bonner Mensa strategisch begleitet.

Ein paar Tische weiter sitzen drei Biologiestudenten, sie haben von dem Trubel rund um das Testessen noch nicht viel mitbekommen. Vor ihnen stehen braune Tabletts mit vegetarischen Cannelloni. „ Fleisch koche ich für mich selbst eigentlich nie “, sagt Jannik, wenn es in der Mensa lecker klingt, isst er aber gerne mal ein Fleischgericht. Würde die Mensa dauerhaft auf vegetarische und vegane Gerichte umstellen, würde das auch seine Ernährung verändern, sagt er. Sein Kommilitone nickt zustimmen. Schlimm fänden das beide aber nicht, sagen sie.

Über dieses Thema berichten wir am 08. Mai 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.