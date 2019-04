Minden-Lübbecke: Toter Wolf gefunden

Wölfe in NRW - (K)ein Grund zur Panik?. WDR RheinBlick. . 26:24 Min. . WDR Online.

Zwei Wölfinnen haben inzwischen ihr Revier in NRW, eine in der Senne und eine am Niederrhein. Das bringt naturgemäß Probleme mit sich, gerade bei den Bauern und Tierhaltern in der betroffenen Region. Werden sie ausreichend vom Land unterstützt? Und welche Folgen hat die Rückkehr der Wölfe langfristig für uns? Darüber diskutiert Daniela Junghans mit Stefan Lauscher und Eva Karnofsky.