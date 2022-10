Europäischer Tag gegen Menschenhandel: Zwangsprostitution auch in OWL

Weltweit werden jedes Jahr Millionen Menschen verkauft und ausgebeutet. Auch in Ostwestfalen-Lippe ist das Thema Menschenhandel präsent. Die Frauenberatungsstelle „Nadeschda“ aus Herford kümmert sich um die Opfer in der Region. Jedes Jahr melden sich dort zwischen 80 und 100 Betroffene.

Diese Klientinnen, wie sie von den „Nadeschda“-Mitarbeiterinnen genannt werden, stammen überwiegend aus Westafrika oder Osteuropa. Sie wurden meist mit falschen Versprechungen hierher gelockt, dann aber gezwungen in Bordellen oder in Privatwohnungen der Prostitution nachzugehen.

Auf der Flucht ausgebeutet

Aktuell würden auch häufiger Frauen in die Fänge von Menschenhändlern geraten, die sich auf der Flucht aus ihren Heimatländern befänden. Die Mitarbeiterinnen von „Nadeschda“ wissen dies aus Eins-zu-eins-Gesprächen mit Betroffenen.

Ein besonders auffälliger Fall ist der einer jungen Frau aus Myanmar. Sie berichtete, dass sie während ihrer Flucht aus Asien in der Türkei und in Griechenland sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen sei. Ihr Leidensweg endete erst in einer Flüchtlingsunterkunft in Bielefeld. Dort vertraute sie sich einer Sozialarbeiterin von „Nadeschda“ an.

Nadeschda heißt Hoffnung

„Nadeschda“ bedeutet übersetzt Hoffnung. Und genau die wollen die Mitarbeiterinnen ihren Klientinnen geben. Betroffene werden in einer sicheren Wohnung untergebracht. Außerdem klären die Sozialarbeiterinnen den Status und helfen gegebenenfalls einen Asylantrag zu stellen.

Außerdem unterstützen sie bei der Beantragung von Sozialleistungen, Arztbesuchen, Sprachkursen oder - falls ein Kind mitgereist ist - bei der Integration in Kita oder Schule. Die Frauenberatungsstelle „Nadeschda“ ist die einzige dieser Art in OWL und existiert mittlerweile seit 25 Jahren. Trägerin ist die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen.

Gegen Menschenhandel intensiver ermitteln

Polizei und Staatsanwaltschaften in OWL werden zum europäischen Tag gegen den Menschenhandel von „Nadeschda“ aufgefordert ebenfalls nicht wegzuschauen. Sozialarbeiterin Corinna Dammeyer erzählt, dass immer weniger mutmaßliche Fälle von Menschenhandel zur Anklage kommen.

Offensichtlich fehlten oft Beweise. Doch die zu finden, sei ja gerade Aufgabe der Ermittlungsbehörden, so Dammeyer. Dieser Trend spreche sich im Milieu herum. Ihre Schlussfolgerung: Deshalb blieben die Fallzahlen hoch.

Aktionstag für mehr Aufmerksamkeit