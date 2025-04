Mitten in der ostwestfälischen Provinz entstand in den 1950er Jahren ein Unternehmen das zum Weltkonzern heranwachsen sollte. Das Erfolgsrezept: Maßgeschneiderte digitale Lösungen für den deutschen Mittelstand. Nixdorfs Computer aus Paderborn waren nicht nur kompakter als Konkurrenzprodukte, sondern auch billiger. Und dabei begann alles mit dem Abbruch seines Studiums.

Vom Studienabbruch zum Weltkonzern

Heinz Nixdorf brach 1952 sein Physik- und BWL -Studium in Frankfurt ab, um ein Labor für Impulstechnik in Essen zu gründen. Dieses Unternehmen, das nur fünf Jahre später in seine Heimatstadt Paderborn verlegt wurde, entwickelte sich zunächst als Zulieferer für elektronische Rechenanlagen.

In Paderborn gelang ihm dann ein unternehmerisches Meisterstück: Die Übernahme der Kölner Wanderer-Werke, den seinerzeit größten deutschen Hersteller von Büromaschinen. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte Nixdorf eigene Rechenmaschinen. Das Unternehmen expandierte schnell. Trotzdem bedeutete für ihn Unternehmertum vor allem soziale Verantwortung, die sich in neuen Arbeitsplätzen, gerechter Bezahlung und Mitarbeiterbeteiligung zeigte.

Technologisch auf Augenhöhe: Nixdorf forderte die US-Giganten heraus

Bis in die 80er Jahre hinein konnten Nixdorf-Rechner durchaus mit der Konkurrenz aus den USA rund um IBM und Intel mithalten, besonders im Bereich der Kleincomputer für mittelständische Unternehmen. Nixdorf erkannte schon früh, dass Computer nicht nur etwas für Großunternehmen und die Forschung sein müssen. Sein Unternehmen entwickelte innovative Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Betriebe zugeschnitten waren. Außerdem waren die Nixdorf-Rechner preiswert und kompakt.

Mit seinem System 820 gelang Heinz Nixdorf der Durchbruch. Der Kleincomputer war die Sensation auf der Hannovermesse 1968.

Der Nixdorf Logatronic konnte schon 1965 digitale Lohnabrechnungen erstellen und war nur in etwa so groß wie ein Schreibtisch. Die Rechner der Konkurrenz waren noch schrankgroß. Mit einem Preis von rund 50.000 Mark war der Nixdorf-Rechner auch nur etwa halb so teuer wie vergleichbare Angebote aus den USA, und der Drucker war in diesem Preis sogar inbegriffen. Diese Wirtschaftlichkeit machte moderne Rechentechnik für den deutschen Mittelstand zugänglich und leistete somit einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik.