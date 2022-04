Hochgiftige Stoffe auf Recyclinghof in Aachen gefunden

Mitarbeiter des Recyclinghofs hatten am Mittwochvormittag in einem gelben Sack drei auffällige Substanzen entdeckt. Sie waren in Gläser gefüllt. Scheinbar waren die Stoffe außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Gelände des Hofes abgelegt worden, sagt die Stadt.

Landeskriminalamt sprengt vor Ort

Da es sich insgesamt um sehr gefährliche Stoffe handelte und den Experten die Substanzen für einen Transport zu instabil erschienen, sprengten Spezialisten des Landeskriminalamtes Düsseldorf zwei hochgiftige Stoffe- darunter Ammoniumperchlorat. Die dritte Substanz wird von einer Fachfirma entsorgt. Der Recyclinghof ist ab Donnerstag wieder geöffnet.