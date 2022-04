Urteil gegen falschen Paketboten in Aachen erwartet

Im Prozess hatte der 31 Jahre alte Angeklagte alles zugegeben, er habe dringend Geld für Drogen gebraucht.

Am 27. Mai 2021 hatte er gegen 19 Uhr an einem Haus in Aachen geklingelt und sich als Paketbote ausgegeben. Als ihm daraufhin geöffnet wurde, zog der Angeklagte eine scharfe Pistole und forderte Geld.

Sportringer greift Räuber an

Was der Räuber allerdings nicht ahnte, der 59 Jahre alte Hausbewohner war einmal Sportringer und ließ sich so gar nicht einschüchtern von den Drohungen. Er stürzte sich auf den bewaffneten Räuber und es kam zu einem lautstarken Handgemenge. Schließlich konnte der 59-Jährige leicht verletzt der brisanten Situation entkommen. Auch der Angeklagte floh vom Tatort und rannte zu einem mutmaßlichen Komplizen, der in einem Kleintransporter gewartet hatte. Kurze Zeit später konnte die Polizei die beiden Männer nach einer eingeleiteten Fahndung festnehmen.

Mutmaßlicher Komplize bestreitet geplanten Überfall

Auch der mutmaßliche Komplize steht vor Gericht. Der 40-Jährige, ebenfalls aus Herzogenrath, bestreitet jedoch eine Tatbeteiligung. Er habe seinen Mitangeklagten damals nur zu der Adresse gefahren, dass der dann einen Überfall verüben wollte, das habe er nicht gewusst.

Weitere Tat angeklagt

Im Prozess geht es aber nicht nur um den versuchten Raub. Rund zwei Wochen zuvor hatten die beiden Angeklagten maskiert den Bewohner eines anderen Hauses überfallen. Dem Opfer wurde ins Gesicht geschlagen und es wurde mit Kabelbindern gefesselt. Erbeutet wurde etwas Bargeld und eine Uhr. Das haben diesmal beide Angeklagten zugegeben.

Die Staatsanwaltschaft hat für die drogenabhängigen Männer Strafen von bis zu sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis gefordert. Auch sollen sie eine Suchttherapie absolvieren. Die Verteidiger plädieren auf mildere Urteile.