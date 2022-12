Jede siebte Regionalbahn in NRW ist unpünktlich

Kritik an Zuverlässigkeit und Infrastruktur

Sprecher im Verkehrsausschuss: Klaus Esser (AfD)

Die Daten zeigten, dass die von den Grünen angestrebte Verkehrswende " nicht realisierbar " sei, folgerte der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Klaus Esser. " Im Jahr 2021 sind 13,1 Millionen Zugkilometer in NRW ausgefallen. " Dazu komme ein Anstieg der Verspätungen im Schienenahverkehr. Um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen, fehle es an Zuverlässigkeit, aber auch an der nötigen Infrastruktur.

"Zehntausende Berufspendler haben nur die Wahl zwischen maroden Straßen oder der unzuverlässigen und maroden Schiene" Klaus Esser, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion

" Beides kann der Schienenverkehr in der aktuellen Form nicht bieten ", sagte Esser. " Im Moment haben Bürger und vor allem Zehntausende Berufspendler nur die Wahl zwischen maroden Straßen oder der unzuverlässigen und maroden Schiene. " Im ländlichen Raum sei regionaler Schienenverkehr meist überhaupt keine Alternative, da es an den nötigen Haltepunkten fehle. " In naher Zukunft gibt es für die Bürger keine Alternative zum Pkw ", so Essers Fazit.

Baustellen und hohe Krankenstände

Auch in diesem Jahr läuft es nicht rund bei der Bahn. Bereits im November hatte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer zumindest zwei gravierende Gründe für das diesjährige Bahn-Debakel gegeben: Zum einen werde im Moment viel in das Schienennetz investiert, weshalb es zu Baustellen komme. Zum anderen sprach Krischer die enge Personaldecke bei den ÖPNV-Betrieben an, weshalb Krankheitsausfälle nicht kompensiert werden könnten.