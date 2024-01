Es ist der zweite Vor-Ort-Besuch von Scholz in der aktuellen Hochwasserlage. An Silvester hatte er sich bereits im niedersächsischen Verden an der Weser über die dortige Situation informiert. Es gab Regierungschefs, denen halfen solche Auftritte in Krisenzeiten, andere ernteten eher Kritik. Ein Rückblick.