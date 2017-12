Regierungs-Stau: Was alles liegen bleibt

Braunkohle-Kraftwerk Weisweiler samt Tagebau

Alexander Schumacher ist Elektroniker im Tagebau Garzweiler. "Bei jeder Negativschlagzeile wird man natürlich unruhig. Und denkt an Familie, Arbeitsplätze und, und, und" , sagt der Familienvater. Auf der anderen Seite hoffen Klima- und Umweltschützer auf eine Entscheidung in die andere Richtung - weniger Braunkohle, weniger Luftverschmutzung.

Und was ist mit Steuersenkungen?

Die Unsicherheit betrifft weitere Themen. Wer bekommt Steuererleichterungen? Was ändert sich beim Kindergeld? Wie will die Politik endlich mehr tun für bezahlbares Wohnen? Westpol beleuchtet am Sonntag, was Menschen in NRW von der nächsten Bundesregierung erwarten - und zwar bald.