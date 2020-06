Von Paderborn in den Regenwald - 4.600 Nächte im Dschungel

Als Dieter Schonlau sich mit seiner Frau Sandra zum ersten Mal in den Regenwald aufmachte, hatte er zwar weiße Tennissocken an, aber keine Trekkinghose. Die ließ er sich kurzerhand von einem Schneider auf der indonesischen Insel Sumatra anfertigen. " Sie war lila mit gelben Streifen ", erinnert sich der 57-Jährige und lacht.

Dieter Schonlau und Sandra Hanke in ihrem Lager im Regenwald

Seither sind drei Jahrzehnte vergangen. In denen haben die Paderborner mehr als 4.600 Nächte in den Dschungeln dieser Welt verbracht. Sie schlafen im Zelt, leben mit indigenen Völkern, fotografieren bedrohte Tiere. Und berichten darüber in Vorträgen.