Bis zu 17 Grad am Samstag

Auf milde Temperaturen können sich die NRW-Bürger auch am anstehenden langen Wochenende einstellen. Falle der Start am Feiertag Allerheiligen mit bis zu 13 Grad noch relativ kühl aus, so dürfe man sich am Samstag auf bis zu 17 Grad (etwa im Raum Köln) freuen. Der prognostizierte Höchstwert für den Sonntag liege bei 14 Grad. " Allerdings kann es auch an allen drei Tagen immer mal wieder regnen ", dämpft Scharping die Vorfreude auf einen sonnigen November-Start.