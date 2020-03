Dauerregen macht NRW-Landwirten zu schaffen

Die anhaltenden Regenfälle setzen den Landwirten in NRW zu. Vielerorts steht das Wasser in den Feldern. Die Böden sind so matschig, dass die Bauern sie nicht befahren und bearbeiten können.

"Wir können im Moment keine organischen Dünger ausbringen, was wir dringend machen müssten. Wir können die Pflanzen, die schon im Wachstum sind wie Winterraps und Wintergerste, nicht mit Nährstoffen versorgen" , sagte der Wuppertaler Landwirt Karsten Bröcker dem WDR am Freitag (06.03.2020).