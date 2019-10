Denn: Die Wasserstände von Flüssen und Talsperren hätten sich aktuell zwar normalisiert, wenn es jetzt aber aufhöre zu regnen, würden sie direkt wieder sinken.

Bis Februar anhaltender Regen wäre nötig

Funke verdeutlicht: Um das Minus in der Niederschlagsbilanz auszugleichen, "müsste es von heute bis in den kommenden Februar in jedem Monat so stark regnen, wie es nur alle 20 Jahre vorkommt." Es müsste also in der Zeit quasi durchregnen.