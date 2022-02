Plötzlich nachhaltig? Apple macht bei iPhones jetzt secondhand

Hersteller Apple bietet seit Dienstag im deutschsprachigen Online-Shop auch sogenannte "refurbished" iPhones an. Das sind Geräte, die schon einen Vorbesitzer hatten und - etwa beim Kauf eines Neugeräts - zurückgegeben wurden. Apple reinigt die Geräte, überprüft alle Bauteile auf Funktionstüchtigkeit, repariert wo nötig - und tauscht grundsätzlich Akku sowie Gehäuse aus. Der Kunde bekommt so ein neuwertiges Gerät - allerdings deutlich günstiger.

Wer ein auf diese Weise wiederaufbereitetes iPhone kauft, kann zwischen 100 und 220 Euro gegenüber eines Neugeräts sparen. Der kalifornische Hersteller gibt dabei eine Herstellergarantie von zwölf Monaten, wie bei einem Neugerät. Auf diese Weise können Käufer sicher sein, keine bösen Überraschungen zu erleben.

Apple bietet schon länger refurbished Geräte an, auch in Deutschland - bislang aber nur iPads, Macs und Kopfhörer. Jetzt auch das iPhone. Die Branche wertet das als Überraschung, denn das iPhone ist Apples wichtigster Umsatzbringer.

Werden Apple und Co. jetzt nachhaltiger?

Die Herstellung eines Computers, Tablets oder Smartphones ist mit hohem Energieaufwand verbunden. Insbesondere der Abbau und die Beschaffung der hochwertigen Werkstoffe, die in so einem Hightech-Gerät verbaut sind (etwa Kobalt, Gallium, Indium), erfordern einen hohen Aufwand. Deshalb ist es sinnvoll, die Geräte möglichst lange zu nutzen.

Umweltverbände fordern schon lange, den Lebenszyklus von Elektrogeräten deutlich zu verlängern - etwa durch eine Generalübholung. Lange Zeit ist wenig passiert. Doch durch steigende Rohstoffpreise lohnt sich eine Wiederverwendung gebrauchter Geräte immer mehr. Es gibt mittlerweile zahlreiche Anbieter, auch in Deutschland, die gezielt gebrauchte Geräte aufkaufen, erneuern und wiederverkaufen.

Apple ist einer der ersten Hersteller, die das auch selbst konsequent machen. Denn am Ende ist es für einen Hersteller besser, seine eigenen Geräte selbst wiederzuverkaufen als das in die Hände eines Dritten zu geben. So kann ein Hersteller die Kunden weiter an sich binden - und profitiert davon, als nachhaltig zu gelten.