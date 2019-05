Lange Schlangen vor rumänischen Wahllokalen in NRW

Am Sonntag (26.05.2019) findet parallel zur EU-Wahl in Rumänien auch ein Referendum zur umstrittenen Justizreform statt. Doch offenbar sind die rumänischen Wahllokale in NRW überfordert.

1.000 Wartende in Köln, 2.000 in Essen

WDR-Reporter Georg Restle berichtete am Nachmittag aus Köln von rund 1.000 Menschen, die seit Stunden vergeblich vor dem Wahllokal anstanden. Ähnliche Bilder gebe es auch in Düsseldorf und anderen europäischen Städten. In Essen warteten rund 2.000 Menschen auf ihre Stimmabgabe.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Offenbar habe die rumänische Regierung nicht genug Personal für den Wahltag bereitgestellt, sagt Restle weiter. Der Verdacht liege nahe, dass die rumänische Regierungspartei PSD die mehrheitlich regierungskritisch eingestellten Auslandsrumänen von der Wahlurne fernhalten wolle.

Die EU-Kommission hatte Rumänien zuvor gewarnt, die Reform zu verabschieden. Sie beinhaltet auch ein Amnestiegesetz, von dem korrupte Beamte und Politiker profitieren könnten.

Stand: 26.05.2019, 17:00