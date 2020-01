Nach Bedrohungen: Bürgermeister ruft gegen Rechts auf

"Demokratisch wählen"

Mit Blick auf die in diesem Jahr anstehenden Kommunalwahlen forderte er seine Zuhörer auf, ihre Stimme am 13. September " für die demokratischen Parteien " zu geben. Die manchmal berechtigte Kritik und meist maßlos übertriebene Verzweiflung an unserer Demokratie könne gar nicht so groß sein, dass man für eine originär faschistische Partei seine Stimme verschleudern müsse.

Aufregung war entstanden, nachdem Landscheidt vergangene Woche angekündigt hatte, einen Waffenschein beantragen zu wollen. Grund seien " Erfahrungen, Vorfälle und Gefährdungssituationen in der jüngsten Vergangenheit" , in denen polizeiliche Hilfe nicht erreichbar gewesen wäre.