Laut Bundesregierung liegt die Quote recycelten Plastiks bei 39 Prozent. Wilts stellte dies infrage. Er machte eine andere Rechnung auf: Von mehr als 14 Millionen Tonnen neuen Kunststoffs, die im Jahr 2017 in Deutschland verarbeitet wurden, flossen letztendlich 0,8 Tonnen tatsächlich wieder in den Kreislauf zurück. Ein Teil des großen Rests sei ins Ausland gebracht worden, vieles davon lande schließlich im Meer, sagte Wilts.

Plastikherstellung mit recyceltem Material erzwingen

Werde die Ausgangsmenge von gut 14 Millionen Tonnen Plastik ins Verhältnis zu den 800.000 Tonnen Gebrauchtmaterial gesetzt, das wieder zurück in die Plastikproduktion geht, dann betrage die harte Recyclingquote gerade mal sechs Prozent, sagte Wilts. Dies müsse sich ändern.

" Wir müssen dazu kommen, dieses hochwertige Material wieder stärker zu verwerten ", forderte der Experte. Ein Weg sei, die Industrie zu verpflichten, recyceltes Material bei der Plastikherstellung einzusetzen. Dies könne durch steuerliche Anreize oder durch gesetzlich festgelegte Mindestquoten geschehen.

