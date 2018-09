Seine Erfahrung ist kein Einzelfall. Beim Filmen in der Chemnitzer Innenstadt sei ihr Kamerateam von Rechtsradikalen tätlich angegriffen worden und habe sich gerade noch in Sicherheit bringen können, berichtete Georg Restle, Leiter des WDR-Politikmagazins "Monitor", am Sonntag (02.09.2018) auf Twitter. Sein Fazit: "Noch nie habe ich so viel Hass auf Medien erlebt wie an diesem Wochenende in Chemnitz."

Konsequent anzeigen

Die Wut auf Medien hat nach Einschätzung des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) eine neue Qualität erreicht. Allein die Vielzahl der Fälle bei den Demonstrationen in Chemnitz sei erschreckend, sagte der Kölner DJV-Vorsitzende Frank Überall. Er rät Betroffenen, Attacken nicht auf sich beruhen zu lassen und konsequent anzuzeigen: "Auch um zu dokumentieren, welchen Umfang die Gewalt gegen Journalisten hat."

Forscher: "Körperliche Drohgebärden"

Auch der Düsseldorfer Rechtsextremismus-Forscher Alexander Häusler von der Fachhochschule Düsseldorf hat festgestellt, "dass in den letzten Jahren die Behinderungen von Pressearbeit stark vorangeschritten ist und mehr und mehr einhergeht mit körperlichen Drohgebärden".

Rechtsextremisten würden systematisch das Bild einer gesteuerten Medienlandschaft in die Welt setzen. "Das führt zu der kuriosen Situation, dass Leute, die ein offen rassistisches Weltbild haben, das auch genauso artikulieren - gleichzeitig aber sagen, ich bin doch nicht rechtsextrem" , so Häusler.

