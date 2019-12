Neun rechtsextreme Verdachtsfälle in NRW-Behörden

2.000 gewaltbereite Rechtsextreme in NRW

Wie gegenwärtig die Gefahr von Rechtsextremismus ist, führte zuletzt unter anderem der Anschlag in Halle an der Saale vor Augen. Allein in Nordrhein-Westfalen sind dem Landes-Innenministerium rund 2.000 Menschen als gewaltbereite Rechte bekannt. Besonders pikant: Auch in Behörden soll es Fälle von Rechtsextremismus geben.