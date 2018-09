Wie rechtsextrem ist NRW?

Robert Rutkowski beobachtet seit langem die Szene in Dortmund

Der freiberufliche Fotograf und Blogger beobachtet die rechte Szene in Dortmund und ist dort bekannt: "Am Montag bei Pegida in Duisburg haben die ständig meinen Namen gerufen: Hey, wir haben Dich gesehen, wir wissen, dass Du hier bist. Und wir wissen auch immer noch, wo Du wohnst." 2015 hatte Rutkowski erstmals Hakenkreuze an seinem Haus. Die Partei "Die Rechten" sei präsent im Stadtbild, berichtet Rutkowski. Generell beschränke sich ihr Handeln auf Aktionen am Rande der Legalität: "Die wissen genau, was sie tun dürfen und was nicht."

2.000 gewaltbereite Rechtsextremisten