Muslime verlangen mehr Schutz an Moscheen in NRW

Die vergangene Woche hat Muslime in Nordrhein-Westfalen gleich doppelt beunruhigt. Bei einer Razzia wurden zwölf mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremen Terrorzelle festgenommen, die auch Angriffe auf Moscheen geplant haben soll. Außerdem hatte es zwei Tage vorher Bombendrohungen gegen Moscheen in vier NRW -Städten gegeben: in Essen, Hagen, Bielefeld und Unna. Sprengstoff wurde dort nicht gefunden.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, sagte dem WDR , dass die Moscheen in Nordrhein-Westfalen nicht ausreichend gesichert seien. Diese Erkenntnis habe man nicht erst seit den beiden Vorfällen der letzten Woche. Es gebe immer wieder Mord- und Anschlagsdrohungen. " Es ist keine abstrakte Gefahr, sondern eine reale Gefahr ", so Aiman Mazyek, Zentralrat der Muslime.