WDR: Verfolgen Sie noch immer manche dieser Medien?

Demmel: Ja. Ich muss sagen: Ich komme nicht ganz davon los. Das ist so etwas wie die Faszination des Grauens. Wie bei einem Autounfall, bei dem man - eigentlich - nicht hingucken will. Und wenn ich nun Interviews gebe, sehe ich, was in diesen Medien und in den Kommentaren dazu geschrieben wird. Da ist das schon ein Schlag in die Magengrube. Da sind Bedrohungen erkennbar. Ich bin nicht ängstlich, aber ich mache mir Gedanken.

WDR: Hat die Erfahrung auch Ihren Blick auf Ereignisse verändert, beispielsweise auf die Tat in Idar-Oberstein?

Demmel: Das ist leider eine traurige Bestätigung. Wahrscheinlich standen am Anfang radikale Worte. Denn wäre die Welt wirklich so, wie rechte Medien sie beschreiben, müsste man in der Tat Widerstand leisten. Und dann folgen radikale Taten. Man muss sich überlegen: Es gibt im Internet rund 300 rechte Webseiten, die oft als solche nicht erkennbar sind. Und 11 Prozent der Deutschen sind nach einer Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung überzeugte "Verschwörungstheoretiker". Die Gefahr, dass sie sich weiter radikalisieren, ist in diesen sogenannten alternativen Medien groß.