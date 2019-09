Reaktionen auf die Wahl in Österreich

Daher glaubt Lambsdorff nicht, dass Kurz erneut mit der FPÖ koalieren will. " Wenn er es versuchen würde, wäre das jedenfalls ein schlechtes Zeichen ", so der ehemalige EU-Abgeordnete, denn " die Kooperation mit Österreich in den letzten Jahren war nicht gerade leicht in Europa. "

" Sollte es zu einer Koalition zwischen den Konservativen und den Grünen kommen, könnte die Freiheitliche Partei durchstarten, indem sie auf Angriff schaltet ", sagte der Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch von der Uni Salzburg im Morgenecho auf WDR5.