Doppelte Premiere: Kamala Harris ist die erste Frau und die erste Schwarze, die das Amt des Vize-Präsidenten bekleiden wird. Die 56-Jährige, Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners, dankte in ihrer Siegesrede allen Frauen, "die so viel für Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit für alle gekämpft und geopfert haben - besonders die schwarzen Frauen, die so oft übersehen werden, aber so oft zeigen, dass sie das Rückgrat der Demokratie sind". Harris, die als kleine Verneigung vor den stets weißgekleideten Suffrageten einen hellen Anzug trug, schloss mit den Worten: " Ich stehe auf ihren Schultern."