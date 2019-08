SPD-Vize-Chef Ralf Stegner: "Rassistisch und dumm"

Ralf Stegner

Der stellvertretende SPD -Vorsitzende Ralf Stegner schreibt am Mittwoch (07.08.2019) auf Twitter: "Kuriose Debatte über Schalke 04 Boss Tönnies und seine rassistischen und dummen Interviewäußerungen. Das ist schlichtweg indiskutabel und hat gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Für jemanden, der Führungsverantwortung trägt, ist ein solches Verhalten vollständig inakzeptabel!"

ARD-Chefredakteur Kai Gniffke: Dumm, aber nicht rassistisch

"Hätte Clemens Tönnies ein kleines Kraftwerk zwischen den Ohren, würde er aufhören, solche Sätze zu sagen. Was für ein Blödsinn, was für eine Zumutung. Aber ist Tönnies deshalb ein Rassist? Nein." Wenn alles in die Schublade Rassismus einsortiert würde, "was man für gedankenlos, gestrig und Altherrengewäsch hält, dann erklärt man sehr viele Menschen zu Rassisten." Gemeingefährliche Rassisten könnten dann "in der Masse untertauchen".

Afrika-Beauftragter Günter Nooke: Bevölkerungswachstum ist ein Problem