Auch Hagen atmet auf

Hagens Umweltdezernent Thomas Huyeng hält ein Dieselfahrverbot nach dem gestrigen Urteil in seiner Stadt für unwahrscheinlich. Er war am Mittwoch persönlich am OVG Münster und ist sicher: Die Richter haben den Städten genug Spielraum gelassen, um Fahrverbote zu vermeiden.

In Hagen gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, auf dem Innenstadtring eine Einbahnstraßenregelung einzuführen. Erst vor zwei Wochen sei bereits eine der am stärksten belasteten Straßen zur Tempo-30-Zone gemacht worden. Außerdem wolle die Stadt prüfen, ob man große Schadstofffilter entlang viel befahrener Straßen anbringen kann.