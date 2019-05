Polizei kontrolliert erneut Shisha-Bars in NRW

Beamte haben bei zwei Razzien im nördlichen Ruhrgebiet und in Krefeld über 200 Dosen unversteuerten Tabak gefunden und Ordnungswidrigkeiten geahndet. Allein in Krefeld entdeckten die Beamten am Freitagabend insgesamt 31 Kilogramm Wasserpfeifentabak, der vermutlich " nicht hinreichend verzollt und versteuert ist ", so die Polizei am Samstag (18.05.2019).