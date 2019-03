Mit Razzien in Shisha-Bars und Spielhallen in mehreren Städten haben Polizei und Zoll den Kampf gegen Clan-Kriminalität verschärft. In Leverkusen, Velbert und Heiligenhaus durchsuchten Beamte zahlreiche Lokale, wie die Polizei am Samstag (23.03.2019) mitteilte. Die Lokale dienten laut Polizei mitunter Straftätern wie Dealern, Räubern und Schlägern als Rückzugsort.

Kiloweise illegaler Tabak

Allein in Leverkusen kontrollierten die Beamten insgesamt 190 Personen. Bei der Razzia fassten die Polizisten einen 30-jährigen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Zoll stellte außerdem rund 57 Kilogramm unversteuerten Tabak sicher. An dem stundenlangen Einsatz waren auch Zöllner und Mitarbeiter der Stadt beteiligt, um auf steuerrechtliche und ordnungsbehördliche Verstöße zu reagieren.