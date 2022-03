Festnahmen nach Razzia gegen falsche Monteure

Die Polizei hat im Ruhrgebiet mehrere Mitglieder einer Bande festgenommen, die Menschen mit überteuerten Monteursleistungen ausgenommen haben sollen. Es gab Durchsuchungen in Essen, Bochum, Hattingen und Herne. Bei einem Einsatz in Essen-Altendorf kam auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz. Die Bandenmitglieder sollen sich als Schlüsseldienst, Rohrreiniger oder Kammerjäger ausgegeben und im Schnitt 1.000 Euro von den Opfern verlangt haben. Insgesamt waren 200 Polizisten bei der Razzia beteiligt. Auch der NRW- Innenminister Herbert Reul (CDU) machte sich am frühen Samstagmorgen selbst ein Bild von dem Einsatz. Er war bei einer Festnahme dabei.

Verdächtiger ist kein Unbekannter

Da einer der Verdächtigen der Polizei unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz bekannt ist, holte das SEK ihn aus seiner Essener Wohnung. Insgesamt wurden drei Männer vorläufig festgenommen. Bei einem weiteren Verdächtigen gab es einen offenen Haftbefehl, so die Polizei.

Die Bande soll schlechte oder gar keine Arbeiten abgeliefert haben - für die dann horrende Summen aufgerufen wurden. Laut Ermittlerkreisen buchten die Verdächtigen zudem über die EC-Karten ihrer Opfer in mehreren Fällen noch mehr ab. Ihre Leistungen soll die Bande über Inserate im Internet angeboten und sich die Notlage anderer Menschen zu Nutze gemacht haben, wenn zum Beispiel in der Nacht ein Schlüsseldienst gebraucht wurde.

Über 150 Betrugsfälle

Laut Reul gehören alle sechs Verdächtigen zu einer größeren Bande mit Kontakten ins Clan-Milieu. Es gebe weitere Beteiligte in Callcentern, die den "angeblichen Monteuren" die Aufträge vermittelt hätten. Deutschlandweit sei es zu 151 bekannten Betrugsfällen gekommen. Der Schaden liege bei 151.000 Euro, so Reul. Man gehe aber von weit mehr Taten aus.