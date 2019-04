Im Rahmen einer bundesweiten Razzia geht die Polizei seit Mittwochmorgen (10.04.2019) gegen zwei islamische Vereine aus NRW vor, die an der Spitze eines Netzwerks stehen sollen.

Krisenhilfe nur Tarnung?

Die beiden Vereine Ansaar International mit Hauptsitz in Düsseldorf und WWR Help (World-Wide-Resistance-Help) mit Hauptsitz in Neuss leisten nach eigenen Angaben zum Beispiel Hilfe für Notleidende in Kriegsgebieten.

Nach Überzeugung des Bundesinnenministeriums ist das aber nur Tarnung. Die Gruppen würden vielmehr an der Spitze eines bundesweit agierenden islamistischen Netzwerkes stehen.