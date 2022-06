Kann ein Like im Netz wirklich strafbar sein?

Von den 150 Strafverfahren, die nun in Gang gesetzt wurden, geht es laut Innenministerium in Rheinland-Pfalz aber in knapp zehn Prozent der Fälle um Personen, die Hassbotschaften im Netz lediglich geliked haben. Kann ein Like wirklich strafbar sein?

Schwer zu beantworten, findet Rechtsanwalt Christian Solmecke. "Tatsächlich wird immer häufiger wegen Likes ermittelt. Es ist aber juristisch noch nicht abschließend geklärt, ob Likes wirklich strafbare Handlungen auslösen können", sagte er im WDR-Podcast 0630.