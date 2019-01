Razzia gegen Ku-Klux-Klan auch in NRW

In einer bundesweiten Razzia hat die Polizei am Mittwoch (16.01.2019) zwölf Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremisten durchsucht, darunter auch jeweils ein Objekt in Langenfeld (Kreis Mettmann) und Lindlar (Oberbergischer Kreis). Bei der Aktion stellten die Ermittler insgesamt mehr als 100 Waffen sicher.

In Langenfeld wurden etwa Schreckschusspistolen, Schwerter und Macheten sowie Schlagstöcke und Messer sichergestellt.