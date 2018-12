Die Verdächtigen werden der mächtigen Mafiagruppe 'Ndrangheta zugerechnet, die ihre Wurzeln in Kalabrien hat. Ihnen wird unter anderem Betrug in Millionenhöhe und bandenmäßiger Kokainhandel vorgeworfen. So legte die Kölner Polizei den Verdächtigen 23 Fahrten mit jeweils 80 Kilogramm Kokain zur Last.