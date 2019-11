Bei einer Razzia sind in der Nacht zu Samstag (30.11.2019) mehrere Objekte in Hilden durchsucht worden. Laut Polizei könnte es sich um Treffpunkte und Rückzugsorte für Kriminelle handeln, "die in Gruppen organisiert und der Clan- und Rocker- Kriminalität zuzuordnen sind oder dieser zumindest nahestehen".

Zwei Kilo Haschisch und Marihuana

Die Polizei stellte unter anderem zwei Kilogramm Haschisch und Marihuana, sieben illegale Glücksspielautomaten, Bargeld sowie unerlaubte Feuerwerkskörper sicher. Eine Gaststätte wurde geschlossen.