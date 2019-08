Im Rahmen einer internationalen Razzia gegen Internet- und Computerkriminalität hat es am Dienstagmorgen (20.08.2019) auch in Nordrhein-Westfalen Durchsuchungen gegeben. Unter anderem durchsuchten Polizisten Wohnungen in Duisburg und Dorsten.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen Straftaten im Bereich des Kriegswaffenkontrollgesetzes, des Waffengesetzes, des Sprengstoffgesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes.

Tür gesprengt, Beweismittel gesichert

In Duisburg sprengten Polizeibeamte die Eingangstür eines Hauses, um sich Zugang zu verschaffen.

Im Dorstener Stadtteil Rade durchsuchten Spezialeinsatzkräfte der Polizei ein Mehrfamilienhaus. Bei der Durchsuchung wurden erste Beweismittel sichergestellt. Die Ermittler wollten jedoch noch keine Angaben zu möglichen Festnahmen machen.