Clan-Kriminalität: Riesen-Razzia im Ruhrgebiet

Illegales Glücksspiel: Schwarzgeld aus Spielautomaten

Am Abend bestätigte die Polizei in Duisburg eine Razzia bei einer Gaststätte in Kombination mit einem Wettbüro.

In Duisburg-Marxloh wurden nach Angaben eines Polizeisprechers verbotene Spielautomaten aufgespürt. Mit ihnen könnten Kriminelle Geld an der Steuer vorbei einnehmen, erläuterte er. Es seien in den dort durchsuchten Lokalen rund 20 Menschen überprüft worden.

Mit zusätzlichen Verkehrskontrollen prüfte die Polizei außerdem, wer welche Autos nutze. Denn Kriminelle würden zur Tarnung häufig Wagen fahren, die auf völlig andere Menschen zugelassen seien, so der Sprecher.