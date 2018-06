Der Winter war nicht gerade hart, nun folgt einer der wärmsten Frühjahre seit Beginn der Temperaturmessungen. Das gefällt auch vielen Insekten.

Spinnende Raupen hüllen derzeit ganze Landstriche in NRW ein. Wir stellen die "Übeltäter" vor - Eichenprozessionsspinner, Buchsbaumzünsler und Gespinstmotte:

Eichenprozessionsspinner - der giftige

Dieser unscheinbare Schmetterling hat es auf die Blätter von Eichen abgesehen. Für seine Raupen spinnt er an den Bäumen bis zu fußballgroße Nester. Nachts wandern die Raupen – gleich einer Prozession – den Baumstamm entlang, um die Blätter zu fressen.

Das Problem für den Menschen: Jede Raupe ist mit bis zu 600.000 sogenannten Brennhaaren bedeckt. Bei Berührung mit der Haut setzen sie ein schmerzhaftes Nesselgift frei.

Seit zwei Jahren breite sich der Eichenprozessionsspinner stark in NRW aus, sagt Norbert Geisthoff vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Bevorzugt befallen würden Eichen in Parks oder an Alleen.

Mittlerweile seien zwei Drittel des Landes betroffen - ganz besonders der Westen und Norden. Relativ verschont blieben bis jetzt östliche Landesteile und das Sauerland.