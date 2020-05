• Jedes Jahr sterben in Deutschland immer noch rund 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Dies entspricht bundesweit jedem siebten Todesfall.

• In Deutschland rauchen etwa 24 Prozent der Erwachsenen.

• Etwa sieben Prozent der Zwölf- bis 18-Jährigen rauchen.

• Rund 90 Prozent aller Lungenkrebs-Fälle sind durch das Rauchen verursacht.

• Auch die Betroffenen von Rachen- oder Kehlkopfkrebs sind überwiegend Raucher.

• Kinder sind durch Passivrauchen besonders gefährdet. Kinder rauchender Eltern leiden vermehrt unter Mittelohrentzündung, Bronchitis und Lungenentzündung.

• Passivrauchen erhöht das Risiko für verschiedene Krebsarten: Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs und Tumore des Rachenbereichs.