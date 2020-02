Sie tummeln sich um Mülltonnen vor der Haustür, dringen durch Toiletten in Wohnungen ein und nagen im Keller elektrische Leitungen an. Nicht immer machen sich Ratten derart bemerkbar. Oft leben sie versteckt in der Kanalisation. Aber auch dort sind sie ein Problem.

Aktion gegen Ratten in Dortmund

Am Montag (24.02.2020) hat die Stadt Dortmund ihre jährliche Aktion zur Rattenbekämpfung begonnen. Bis zum 8. März sind Grundstückseigentümer aufgerufen, die Schädlinge möglichst flächendeckend zu bekämpfen.

Der Grund: Die Tiere könnten nicht nur Krankheiten übertragen, sondern würden " erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten ", heißt es von der Stadt. Sorgen, die man auch anderswo in Nordrhein-Westfalen hat.

Giftköder am Bahnhof Leverkusen

Die Stadt Leverkusen zum Beispiel legte im vergangenen Jahr am Bahnhof 50 Kilo an Giftködern aus. Sogar durch ein Bahnhofsrestaurant sah man eine Ratte huschen, wie ein Video in den sozialen Medien zeigte.