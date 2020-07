Dauerstreit um Rassismus-Studie bei der Polizei

Die Polizeihochschule in Münster möchte Rechtsextremismus und Racial Profiling bei Polizisten untersuchen. Laut "Spiegel" liegt der Finanzierungsantrag für die Studie aber auf Eis beim Bundesinnenministerium. Das Thema ist heikel: Die zuständige Professorin in Münster wollte am Freitag (17.07.2020) dem WDR nicht dazu nichts sagen und verwies auf das Bundesinnenministerium.

Bundesländer uneins

NRW-Innenminister Herbert Reul

Die Frage Pro oder Contra Studie spaltet inzwischen auch die Bundesländer. Der WDR hatte alle angefragt: Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen signalisierten Bereitschaft. Brandenburg und NRW lehnten ab. NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte dazu dem WDR: "Racial Profiling ist in Nordrhein-Westfalen schlicht verboten. Deshalb ist mir nach wie vor nicht klar, worin der Sinn einer solchen Studie liegen sollte." Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) hatte eine angekündigte Studie mit derselben Argumentation wieder zurückgezogen.

Viele Menschen berichten jedoch davon, dass sie nur wegen ihrer Hautfarbe von der Polizei ins Visier genommen werden. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz berichtet seit längerem, dass Racial Profiling unter deutschen Polizeikräften weit verbreitet sei.

Anwalt: "Es frustriert mich wirklich sehr"

Auch der Düsseldorfer Anwalt Blaise Francis El Mourabit, der Opfer von Rassismus kostenlos vor Gericht vertritt, sagte dem WDR: "Ich habe sehr viele Anfragen ganz besonders von Leuten mit dunkler Hautfarbe bekommen, die mehrfach von Racial Profiling betroffen waren. Und dementsprechend frustriert es mich wirklich sehr, dass im Ministerium lapidar gesagt wird, dass es solche Fälle angeblich in Deutschland nicht geben soll."

El Mourabit berichtete auch, dass er selbst Racial Profiling erlebt, wenn er keinen Anzug trägt: "Wenn ich ganz normal angezogen bin, werde ich wirklich regelmäßig am Hauptbahnhof oder in den Zügen kontrolliert."