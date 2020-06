Gegen Rassismus auf die Straße - heute auch in NRW

Der Tod von George Floyd mag der aktuelle Auslöser gewesen sein. Aber Gründe, gegen Rassismus auf die Straße zu gehen, findet man auch in Deutschland genug.

" Diskriminierung, soziale und ökonomische Ausgrenzung sowie körperliche Angriffe bis hin zum Mord von Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind ein globales Problem " - so heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren von mehreren "Silent Demos", die am Samstag (06.06.2020) unter anderem in Dortmund (16 Uhr), Düsseldorf (14 Uhr) und Lippstadt (14 Uhr) stattfinden sollen. Dort soll schweigend gegen Rassismus protestiert werden.