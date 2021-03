Nach Meghan-Interview: Rassismus im britischen Königshaus?

Es ist noch nicht lange her, da galten sie als das britische Traumpaar: Prinz Harry und Herzogin Meghan. Doch dann kam der Bruch mit dem britischen Königshaus, Harry und Meghan zogen sich unteren bitteren Vorwürfen in die USA zurück. In einem Interview mit der Talk-Legende Oprah Winfrey im amerikanischen Fernsehen berichtete Meghan von der Ablehnung durch die königliche Familie gegen sie, die sie gespürt habe.

Schon vor der Geburt ihres Kindes seien Bedenken geäußert worden, ob ein Kind mit dunkler Haut ins britische Königshaus passe. Nun ist eine Debatte über möglichen Rassismus bei der Queen und der königlichen Familie entbrannt, die auch in Großbritannien langsam Fahrt aufnimmt, wie Imke Köhler, ARD-Korrespondentin in London, beobachtet.

WDR: Ist es glaubhaft, dass solche Bedenken innerhalb der Königsfamilie geäußert wurden?

Imke Köhler: Das ist schwer zu sagen – und wir werden wahrscheinlich nie von der Person hören, die den Satz möglicherweise gesagt hat. Damit kennen wir nur eine Seite, nur die Aussage von Meghan. In der BBC sagte eine schwarze Moderatorin, sie könne sich einen solchen Satz vorstellen - aber ohne, dass damit Bedenken ausgedrückt wurden. Unterm Strich wissen wir nicht, was wie gesagt wurde.

WDR: Gibt es denn Anhaltspunkte für eine rassistische Grundhaltung bei den Royals?

Köhler: Die Royals haben hier und da im Laufe der Jahre für Schlagzeilen gesorgt. Etwa, als Prinz Phillipp bei einem Besuch in China 1986 zu schottischen Studenten gesagt hat, sie sollten nicht zu lange in China bleiben, weil sie sonst mit Schlitzaugen heimkehren würden.

Und dann gab es den Fall, der ja für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat: 2005, als Harry als damals 20-Jähriger auf einer Kostümparty als Nazi erschienen ist. Das hat einen öffentlichen Aufschrei gegeben. Da hat sich Harry danach auch öffentlich entschuldigt.

Das sind Fälle, die kennt jeder. Ob das für eine Grundhaltung spricht – so weit würde ich nicht gehen, und darüber hinaus wüsste ich auch um keine Hinweise.

WDR: War die afroamerikanische Abstammung und Hautfarbe von Meghan Markle schon zuvor ein Thema innerhalb der Königsfamilie?

Köhler: Es wurde diskutiert, dass Meghan Markle das so empfunden hat. Dann gab es hier in der Presse auch die Frage, ob das wirklich so ist. Andererseits hieß es auch, sie sei sehr offen aufgenommen worden ins Königshaus. Und es ist ja fast gefeiert worden, dass das Königshaus mit ihr wirklich dazu gewinnt, und dass das gemischte Paar Harry und Meghan eine Moderne ins Königshaus hineintragen könnte. Das klang ja alles sehr, sehr positiv. Die Frage ist, wann das gekippt ist.

WDR: Sie haben unter anderem darüber berichtet, dass die wenigen schwarzen Abgeordneten im britischen Parlament regelmäßig Zielscheibe heftiger rassistischer Attacken werden. Wie steht es um den täglichen Rassismus im Land?

Köhler: Es gibt Rassismus in Großbritannien in vielen Facetten. Das ist auch durch die Black Lives Matter Bewegung deutlich geworden. Und ganz aktuell haben wir jetzt hier die Debatte, dass schwarze Fußballer in der Premier League rassistisch beschimpft werden, auf Twitter und im Netz. Es gibt Bedrohungen, Beschimpfungen, es geht auch um Benachteiligung für andere.

Da gibt es sicherlich noch sehr viel zu tun in diesem Land. Dazu gehört auch, dass der Zusammenhang Großbritanniens mit dem Kolonialismus aufgearbeitet werden muss - das koloniale Erbe. Das ist in der Vergangenheit offenbar nicht stark genug thematisiert worden. Aber da kann man nicht eine direkte Verbindung zum Königshaus ziehen.

Das Interview führte Nina Magoley.

Stand: 08.03.2021, 10:22