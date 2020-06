Auch ein Kompliment kann rassistisch sein

Ablehnung beim Gegenüber

In ihrem Buch "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen – aber wissen sollten" beschäftigt sich die 31-Jährige mit den alltäglichen Problemen. So beobachtet Hasters bei ihren Gegenübern oftmals eine " extreme Gegenwehr ", wenn sie auf Rassismus hingewiesen werden. Es werde abgelenkt, ignoriert oder eine Entschuldigung gefordert, weil man doch kein Rassist sei.