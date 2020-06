Rassismus bekämpfen: "Mit Humor an die Herzen der Menschen"

Der Kölner Marius Jung ist Comedian und Autor. In seinen Programmen thematisiert er auch eigene Erfahrungen mit Rassismus. Im Interview erzählt er, warum es auch mal wichtig ist, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt.

WDR: Herr Jung, sie bezeichnen sich selbst als "Humorarbeiter". Kann man selbst etwas so menschenverachtendem wie Rassismus mit Humor begegnen?

Marius Jung: Ich glaube, man muss sogar, um es auch aushaltbar zu machen und auch um die Menschen zu erreichen. Rassimus ist in Deutschland immer noch ein ganz schwieriges Thema. Wenn man es anspricht, gehen schnell viele in die Verteidigungshaltung: "Ich bin doch kein Nazi." Über Humor kommt man leichter an die Herzen der Menschen.