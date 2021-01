Rheine: Tuningszene im Visier der Polizei

Viel zu laute Motoren, knallende Auspuffrohre, zu grelles Licht - seit Monaten wächst in Rheine im Kreis Steinfurt die Auto-Tunigszene. Eine Begleiterscheinung: Mit den aufgemotzten Wagen liefern sich die Fahrer laut Polizei immer öfter illegale Rennen auf dem Innenstadtring. Anwohner beschweren sich seit Monaten vermehrt über das laute Spektakel und hätten gemeldet, dass sich die Raser nachts auf einem Supermarktparkplatz treffen.

Oft fehlt Versicherungsschutz

Die technischen Veränderungen an den Autos seien oft nicht eingetragen, erklärt Heike Piepel, Sprecherin der Kreispolizei Steinfurt. Bei Unfällen könne dies Probleme mit der Versicherung geben. Die Fahrer kommen aus dem Emsland und den umliegenden Städten und Gemeinden. Jetzt wolle man die Szene endgültig aus dem Kreisgebiet verbannen.

Bis Mitternacht kontrollierte die Polizei 20 Autos; wie viele Wagen in der Nacht zum Samstag insgesamt kontrolliert wurden und ob auch Fahrzeuge direkt aus dem Verkehr gezogen wurden, will die Polizei erst am Montag bekannt geben.

Verschiedene Treffpunkte in ganz NRW

Nicht nur in Rheine hat die Polizei die Tuningszene im Visier. Auch in anderen Städten wird vermehrt kontrolliert. Erst Anfang Januar überprüften die Beamten in Dortmund in einer Nacht mehr als 700 Fahrzeuge stadtauswärts, viele davon hochmotorisiert. Kaum ein Auto dabei, das nicht zur Autoszene gehörte.