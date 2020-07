Nach den Krawallen in Frankfurt und Stuttgart - wo kommt der Hass her?

Motivation durch gewaltverherrlichende Texte

Der Sozialarbeiter sieht die Ausschreitungen in Frankfurt und Stuttgart weniger politisch motiviert. Stattdessen würden viele junge Menschen falschen Vorbildern folgen, zum Beispiel in der Musik mit zum Teil sexistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Texten. Es sei außerdem eine Gaming Generation, bei der gewalttätige Spiele an der Tagesordnung stünden.

Gewalt gegenüber Polizisten steigt

Die Polizei sieht darin eine gefährliche Entwicklung. Die Stimmung gegen die Polizei in Hessen hat sich nach deren Angaben in den letzten Wochen extrem hochgeschaukelt. Auch in Nordrhein-Westfalen ist man ähnlicher Auffassung. Der Respekt vor der Uniform gehe zunehmend verloren, sie sei zwar nicht Ursache, aber oft Grund des Angriffs, so Michael Mertens, Gewerkschaft der Polizei NRW .

NRW -Schwerpunkte im Fokus

Auch in den Rheinmetropolen wie Köln und Düsseldorf greifen Jugendliche immer wieder Polizisten an, wenn ein Party-Hotspot zu Corona-Zeiten geräumt wird – wie etwa in der Düsseldorfer Altstadt oder am Stadtgarten in Köln. Krawalle wie in Hessen und Stuttgart sind bisher ausgeblieben. Die Polizei in NRW wird an Ballungszentren weiterhin deutliche Präsenz zeigen. Platzverweise sind grundsätzlich möglich, genauso wie das Absperren von Schwerpunkt-Gebieten.