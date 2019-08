Alltägliche Übergriffe

Homophobie ist in Russland gesellschaftlich akzeptiert. Brutale Attacken auf Homosexuelle sind alltäglich. Der Staat schützt sie in keiner Weise, im Gegenteil: Am 30. Juni 2013 unterzeichnete Präsident Wladimir Putin ein Gesetz gegen sogenannte "Homo-Propaganda" . Es stellt jede positive Äußerung über Homosexualität in Anwesenheit von Kindern unter Strafe.