Fastenmonat Ramadan: Gefahr für Kinder?

Der neunte Monat des Mondkalenders gilt im Islam als besonders heilige Zeit. In dieser Zeit fasten Muslime in aller Welt als Zeichen der Verbundenheit des Gläubigen mit seinem Schöpfer. Nach Sonnenuntergang trifft sich die Familie zum gemeinsamen Fastenbrechen. Zum Abschluss des Fastenmonats feiern Familien und Moscheegemeinden an drei Tagen das "Zuckerfest" - mit besonders opulenten Festmahlen. Das Fasten im Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islam - also zu den Hauptpflichten eines gläubigen Muslims.