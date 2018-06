Fehlendes Trinken schwierig

Keine gravierenden Vorfälle, aber ein immerwährendes Thema: So lässt sich die Erfahrung von Julia Gajewski, Schulleiterin der Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf, zusammenfassen.

Gerade an den heißen Tagen der vergangenen Woche sei es ein Problem gewesen, wenn Schüler nicht getrunken hätten, sagt sie. Manchen Eltern sei die Tradition überaus wichtig – hier sei Vermittlung wichtig, aber auch schwierig.

Das Besondere in diesem Jahr: Der Ramadan fiel in einen Zeitraum, in dem viele Prüfungen anstanden. Zudem waren die Tage zwischen Mitte Mai und Juni sehr lang und überdurchschnittlich heiß.

Moscheen sind gefragt

Amine El Adel, Sprecher der Attawba Moschee in Münster